الرئيس ميقاتي خلال لقائه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: مواقف دولة الإمارات الأخوية والدعم الذي قدمته إلى لبنان خلال المراحل السابقة أسهم في تعزيز قدرته على مواجهة التحديات

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