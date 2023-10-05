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وزارة الخارجية الإماراتية: ندين بشدة الهجوم الذي استهدف الكلية الحربية في حمص (الحدث)

Lebanon 24
05-10-2023 | 15:32
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