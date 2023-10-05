الحلبي لـmtv: لم يطلب منّا أحد الدمج بين التلاميذ اللبنانيين والسوريين ولا قرار لدينا بذلك ودوام قبل الظهر هو للبنانيين وبعد الظهر للسوريين ولا تبديل في سياسة وزارة التربية

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