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وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني تخفض تصنيفها لمصر إلى مستوى "سي إيه إيه 1"

Lebanon 24
05-10-2023 | 17:20
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