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"واشنطن بوست": بايدن يشرع في التخطيط للقاء مباشر مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في كاليفورنيا

Lebanon 24
05-10-2023 | 18:57
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