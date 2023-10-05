25
o
بيروت
27
o
طرابلس
31
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
18
o
النبطية
18
o
زحلة
17
o
بعلبك
11
o
بشري
25
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
أ.ف.ب عن وزارة الدفاع الروسية: دفاعاتنا الجوية دمرت 5 طائرات أوكرانية مسيرة فوق منطقة بيلغورود غربي البلاد
Lebanon 24
05-10-2023
|
22:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الدفاع الروسية: دفاعاتنا الجوية دمرت مسيرة أوكرانية حاولت استهداف مقاطعة بيلغورود
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: دفاعاتنا الجوية دمرت مسيرة أوكرانية حاولت استهداف مقاطعة بيلغورود
06/10/2023 08:10:30
06/10/2023 08:10:30
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرات مسيرة فوق أراضي منطقة بيلغورود
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرات مسيرة فوق أراضي منطقة بيلغورود
06/10/2023 08:10:30
06/10/2023 08:10:30
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: إسقاط طائرة أوكرانية مسيرة فوق منطقة بيلغورود الجنوبية
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: إسقاط طائرة أوكرانية مسيرة فوق منطقة بيلغورود الجنوبية
06/10/2023 08:10:30
06/10/2023 08:10:30
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: تدمير مسيرة أوكرانية حاولت ارتكاب هجوم إرهابي فوق منطقة بيلغورود (الميادين)
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: تدمير مسيرة أوكرانية حاولت ارتكاب هجوم إرهابي فوق منطقة بيلغورود (الميادين)
06/10/2023 08:10:30
06/10/2023 08:10:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
قُبلة حميمة بين محمود نصر وستيفاني عطالله في "كريستال" تُشعل المواقع.. والجمهور غاضب! (فيديو)
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين محمود نصر وستيفاني عطالله في "كريستال" تُشعل المواقع.. والجمهور غاضب! (فيديو)
02:33 | 2023-10-05
05/10/2023 02:33:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرفٌ في لبنان "يفاجئ" زبائنه.. ماذا فعل؟
Lebanon 24
مصرفٌ في لبنان "يفاجئ" زبائنه.. ماذا فعل؟
02:15 | 2023-10-05
05/10/2023 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم فناناً لبنانيّاً وزوجته: "نفسك بالسما" (صورة)
Lebanon 24
الموت يُؤلم فناناً لبنانيّاً وزوجته: "نفسك بالسما" (صورة)
05:40 | 2023-10-05
05/10/2023 05:40:42
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال كبير بين لبنانيين وسوريين في منطقة الدورة (فيديو)
Lebanon 24
إشكال كبير بين لبنانيين وسوريين في منطقة الدورة (فيديو)
15:39 | 2023-10-05
05/10/2023 03:39:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"إنقلاب" مفاجئ داخل عين الحلوة.. "فتح" تتلقى "طعنة جديدة"!
Lebanon 24
"إنقلاب" مفاجئ داخل عين الحلوة.. "فتح" تتلقى "طعنة جديدة"!
03:00 | 2023-10-05
05/10/2023 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
01:04 | 2023-10-06
التحكم المروري: 3 قتلى و8 جرحى في 9 حوادث سير خلال 24 ساعة
00:48 | 2023-10-06
السلطات الأوكرانية: تضرر مخزن للحبوب إثر هجوم بطائرة مسيرة روسية في أوديسا
00:43 | 2023-10-06
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة بالرصاص الحي و58 بالاختناق خلال عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين على بلدة حوا
00:36 | 2023-10-06
رويترز: مقتل 40 شخصا على الأقل إثر فيضان بحيرة جليدية بالهند
00:24 | 2023-10-06
أيه بي سي: ترمب كشف لملياردير أسترالي معلومات سرية حول غواصات نووية قبل مغادرة منصبه (العربية)
18:57 | 2023-10-05
"واشنطن بوست": بايدن يشرع في التخطيط للقاء مباشر مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في كاليفورنيا
فيديو
بن زايد يستقبل ميقاتي ويؤكد موقف بلاده الثابت تجاه وحدة لبنان.. ورئيس الحكومة: الدعم الذي قدمته الإمارات للبنان عزز قدرته على مواجهة التحديات
Lebanon 24
بن زايد يستقبل ميقاتي ويؤكد موقف بلاده الثابت تجاه وحدة لبنان.. ورئيس الحكومة: الدعم الذي قدمته الإمارات للبنان عزز قدرته على مواجهة التحديات
10:33 | 2023-10-05
06/10/2023 08:10:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تغيّرت ملامحها بشكل كبير: فنانة عربية شهيرة توثق خضوعها لعملية تجميل: "يا جمالي موتوا قهر" (فيديو)
Lebanon 24
تغيّرت ملامحها بشكل كبير: فنانة عربية شهيرة توثق خضوعها لعملية تجميل: "يا جمالي موتوا قهر" (فيديو)
02:04 | 2023-10-05
06/10/2023 08:10:30
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث غريب.. نار من روسيا تسقط أكثر مقاتلات البلاد تطوراً شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حادث غريب.. نار من روسيا تسقط أكثر مقاتلات البلاد تطوراً شاهدوا الفيديو
01:55 | 2023-09-30
06/10/2023 08:10:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24