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أ.ف.ب عن وزارة الدفاع الروسية: دفاعاتنا الجوية دمرت 5 طائرات أوكرانية مسيرة فوق منطقة بيلغورود غربي البلاد

Lebanon 24
05-10-2023 | 22:54
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