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أيه بي سي: ترمب كشف لملياردير أسترالي معلومات سرية حول غواصات نووية قبل مغادرة منصبه (العربية)
Lebanon 24
06-10-2023
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00:24
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