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السلطات الأوكرانية: تضرر مخزن للحبوب إثر هجوم بطائرة مسيرة روسية في أوديسا

Lebanon 24
06-10-2023 | 00:48
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