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الإدارة الذاتية الكردية تُدين استهداف الكلية الحربية بحمص وتتهم تركيا والموالين لها بتنفيذه

Lebanon 24
06-10-2023 | 08:05
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