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وزارة الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تخسر خلال أسبوع أكثر من 430 عسكرياً و 13 مدرعة عسكرية على محور كراسني ليمان

Lebanon 24
06-10-2023 | 08:30
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