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وزارة الدفاع التركية تنفي صحة ما أعلنته "قسد" عن قتل 5 جنود أتراك شمالي سوريا
Lebanon 24
06-10-2023
|
10:52
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