Advertisement

أخبار عاجلة

نوفوستي عن مسؤول روسي: سنستأنف تصدير الحبوب إلى إفريقيا خلال شهر (الجزيرة)

Lebanon 24
06-10-2023 | 11:02
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس الأوكراني: البنية التحتية الأوكرانية لتصدير الحبوب تتعرض لضربات روسية قوية ويجب ضمان استمرار العمل في ممرات الحبوب (الجزيرة)
lebanon 24
06/10/2023 19:58:06 Lebanon 24 Lebanon 24
مفوض الشؤون السياسية في "إكواس": نحمّل روسيا مسؤولية أي انتهاكات قد تقوم بها فاغنر في غرب إفريقيا (الجزيرة)
lebanon 24
06/10/2023 19:58:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: روسيا متمسكة بشروطها للعودة إلى اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
06/10/2023 19:58:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: معالجة الحبوب في تركيا ليست بديلة عن صفقة الحبوب (نوفوستي)
lebanon 24
06/10/2023 19:58:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:36 | 2023-10-06
12:24 | 2023-10-06
12:18 | 2023-10-06
12:09 | 2023-10-06
11:56 | 2023-10-06
11:46 | 2023-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24