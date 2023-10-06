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وزارة العدل الأميركية: إيقاف جندي سابق بالجيش الأميركي بتهمة محاولة نقل معلومات الدفاع الوطني إلى الصين (الجزيرة)

Lebanon 24
06-10-2023 | 13:56
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