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المفوضية الأوروبية: 3.7 مليون مهاجر قانوني و330 ألف مهاجر غير نظامي وصلوا الاتحاد الأوروبي في عام 2022 (الشرق)
Lebanon 24
06-10-2023
|
15:21
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