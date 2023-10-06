Advertisement

أخبار عاجلة

وسائل إعلام إسرائيلية: رفع حالة التأهب في سلاح الجو الإسرائيلي والقيادة الجنوبية للجيش في أعقاب إطلاق صواريخ من غزة

Lebanon 24
06-10-2023 | 23:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق نار نحو مروحيات للجيش الإسرائيلي في أجواء طولكرم صباح اليوم
lebanon 24
07/10/2023 07:39:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق نار عند حاجز الزعيم التابع للجيش الإسرائيلي قرب القدس
lebanon 24
07/10/2023 07:39:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: استمرار تراجع كفاءة سلاح الجو في ظل تزايد الخشية من التدهور إلى حرب غير مبادر إليها (الميادين)
lebanon 24
07/10/2023 07:39:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق نار نحو قوة عسكرية للجيش على حاجز دوتان جنوب غرب جنين (الجزيرة)
lebanon 24
07/10/2023 07:39:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:32 | 2023-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2023-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:58 | 2023-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:37 | 2023-10-07
00:35 | 2023-10-07
00:32 | 2023-10-07
00:26 | 2023-10-07
00:25 | 2023-10-07
00:18 | 2023-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24