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إذاعة الجيش الإسرائيلي: بلدية رمات غان شرقي تل أبيب تعلن عن فتح الملاجئ جراء التصعيد على الحدود مع غزة

Lebanon 24
07-10-2023 | 00:11
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