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نتنياهو يقول إنه سيعقد اجتماعا مع كبار المسؤولين الأمنيين في الساعات القادمة لبحث الهجمات الصاروخية

Lebanon 24
07-10-2023 | 00:13
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