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المقاومة الفلسطينية تطلق دفعات صاروخية جديدة من قطاع غزة تجاه مواقع ومدن إسرائيلية

Lebanon 24
07-10-2023 | 02:06
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