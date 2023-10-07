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حزب الله: هذه العملية المظفرة هي رد حاسم على جرائم الاحتلال المتمادية والتعدي المتواصل على المقدسات والأعراض والكرامات

Lebanon 24
07-10-2023 | 04:14
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