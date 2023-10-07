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نتنياهو: نحن في حالة حرب وسننتصر فيها وأطلب من مواطني إسرائيل الانصياع لأوامر الجيش وقوات الأمن

Lebanon 24
07-10-2023 | 04:41
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