ممثل "حماس" في لبنان لـ"لبنان24": التنسيق مستمر مع "حزب الله" بطبيعة الحال وهو الذي يحدد الطريقة والحيثيات التي على أساسها سيساند المقاومة من دون إغفال التوازنات على الساحة اللبنانية

Lebanon 24