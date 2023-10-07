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زعيم المعارضة الإسرائيلية: أبلغت نتنياهو استعدادي بتشكيل حكومة طوارئ معه (العربية)

Lebanon 24
07-10-2023 | 11:31
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