Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: سنستدعي العديد من قوات الاحتياط حتى مئات الآلاف حسب الحاجة (العربية)

Lebanon 24
07-10-2023 | 11:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش قتل مئات المسلحين من المشاركين في عملية اقتحام المدن والبلدات (العربية)
lebanon 24
07/10/2023 22:18:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يستدعي قواته على الحدود مع لبنان (العربية)
lebanon 24
07/10/2023 22:18:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن السيطرة على أغلب المستوطنات التي تم الهجوم عليها منذ الصباح (العربية)
lebanon 24
07/10/2023 22:18:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يقول إن مقاتلي حماس يسيطرون على 7 مستوطنات حدودية (العربية)
lebanon 24
07/10/2023 22:18:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2023-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2023-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:10 | 2023-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:02 | 2023-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:31 | 2023-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:16 | 2023-10-07
15:06 | 2023-10-07
15:01 | 2023-10-07
14:55 | 2023-10-07
14:52 | 2023-10-07
14:52 | 2023-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24