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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: معارك ضارية تدور حاليا في غلاف قطاع غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
07-10-2023 | 12:34
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