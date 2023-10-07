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4 شهداء في مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في مناطق عدة بالضفة الغربية (الجزيرة)

Lebanon 24
07-10-2023 | 12:58
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