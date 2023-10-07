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وزير الدفاع الإسرائيلي: نحن على استعداد لتوسيع العمليات وسنحاسب حماس على أفعالها

Lebanon 24
07-10-2023 | 14:43
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