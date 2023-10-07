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وسائل إعلام اسرائيلية: انتهاء اجتماع المعارضة من دون التوصل لاتفاق بشأن الإنضمام لحكومة طوارئ

Lebanon 24
07-10-2023 | 15:16
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