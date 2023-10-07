Advertisement

أخبار عاجلة

إعلام فلسطيني: قتلى وإصابات خطيرة جراء استهداف القوات الإسرائيلية لمركبة إسعاف شمال غزة

Lebanon 24
07-10-2023 | 15:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: جريحان بحالة خطرة جراء إصابة مبنى في "ريشون لتسيون" جنوبي تل أبيب إثر سقوط صاروخ فلسطيني في المكان
lebanon 24
08/10/2023 02:26:27 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام فلسطيني: استشهاد 5 وإصابات عدة برصاص الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة
lebanon 24
08/10/2023 02:26:27 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء الفرنسية عن السلطات الهندية: 10 قتلى على الأقل و82 مفقودا جراء فيضان بحيرة جليدية في شمال شرقي البلاد (الجزيرة)
lebanon 24
08/10/2023 02:26:27 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر فلسطينية في عين الحلوة لـ"لبنان24": مقتل المدعو شادي عيسى شقيق الإرهابي نمر عيسى جراء الإشتباكات في المُخيم اليوم وإصابة إرهابي آخر تعذر إسعافه ميدانياً وسط محاولات لنقله إلى خارج المخيم
lebanon 24
08/10/2023 02:26:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2023-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2023-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:10 | 2023-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:02 | 2023-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:35 | 2023-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:47 | 2023-10-07
16:44 | 2023-10-07
16:44 | 2023-10-07
16:26 | 2023-10-07
16:14 | 2023-10-07
16:12 | 2023-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24