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الجيش الاسرائيلي يرد على استهداف موقعي رويسات العلم والرادار بقصف مناطق مفتوحة في خراج بلدة عيتا الشعب

Lebanon 24
08-10-2023 | 01:05
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