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مصادر إسرائيلية: محاولات التسلل من غزة مستمرة وأنباء عن رصد محاولة تسلل عبر البحر لشاطئ مستوطنة "زيكيم" قبل قليل

Lebanon 24
08-10-2023 | 01:13
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