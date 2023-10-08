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إدارة الطيران الاتحادي الأميركي تحث الطيارين على توخي الحذر عند التحليق في المجال الجوي الإسرائيلي

Lebanon 24
08-10-2023 | 01:20
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