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الصحة الإسرائيلية: 300 قتيل و1864 مصابا تم نقلهم للمستشفيات بينهم 19 بحالة موت سريري و326 بحالة خطرة

Lebanon 24
08-10-2023 | 01:23
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