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المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: طائرة مسيرة للجيش الاسرائيلي تقصفُ بنية تحتية تابعة لحزب الله في منطقة جبل روس (هار دوف)

Lebanon 24
08-10-2023 | 01:34
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