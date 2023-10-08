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كتائب القسام تقول إن مقاتليها عادوا بـ"سلام" من قاعدة رعيم إلى قطاع غزة بعد تنفيذ عملياتهم في الجانب الإسرائيلي
Lebanon 24
08-10-2023
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01:51
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