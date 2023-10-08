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القناة "14" الإسرائيلية: اشتباك مسلّح في الشوارع في مستوطنة "ياتيد" في غلاف غزة مع مسلحين فلسطينيين (الميادين)

Lebanon 24
08-10-2023 | 02:41
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