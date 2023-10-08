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القناة 12 الإسرائيلية: الجيش يقوم بإجلاء سكان مستوطنات غلاف غزة الذين يعيشون على بعد 4 كيلومترات من الحدود

Lebanon 24
08-10-2023 | 02:42
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