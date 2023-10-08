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"التلفزيون العربي" نقلاً عن مصادر أمنية لبنانية: 30 قذيفة تقريباً أطلقت من جنوب لبنان نحو مزارع شبعا المحتلة

Lebanon 24
08-10-2023 | 02:46
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