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وسائل إعلام إسرائيلية: السكان الإسرائيليون في كفار عزة يتوسلون المساعدة وبلاغات السكان الهاتفية تمّزق القلب (الميادين)

Lebanon 24
08-10-2023 | 02:47
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