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الجيش الإسرائيلي: تمّ استدعاء قوات الاحتياط في كل أنحاء "إسرائيل" (العربية)

Lebanon 24
08-10-2023 | 03:16
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