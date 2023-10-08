كتائب "القسام": تمكنا من القيام بعمليات تسللٍ إلى عددٍ من المواقع داخل أراضينا المحتلة منها موقع "صوفا" وكيبوتس "صوفا" و"حوليت" و"يتيد" في محور رفح

Lebanon 24