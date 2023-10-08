Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: قتال عنيف يدور حالياً في مستوطنة كفار عزة

Lebanon 24
08-10-2023 | 03:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قتال عنيف يجري الآن في مخيم جنين بين الجيش الإسرائيلي ومقاومين فلسطينيين (روسيا اليوم)
lebanon 24
08/10/2023 11:49:41 Lebanon 24 Lebanon 24
غزة بلا كهرباء... وهذا ما فعله الجيش الإسرائيلي بعد 13 ساعة من بدء القتال
lebanon 24
08/10/2023 11:49:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يقتل شاباً فلسطينياً قرب مستوطنة "بسجوت" بالضفة الغربية
lebanon 24
08/10/2023 11:49:41 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل مستوطنة وإصابة آخر بعملية إطلاق نار في الخليل.. والجيش الإسرائيلي يُغلق المنطقة (فيديو)
lebanon 24
08/10/2023 11:49:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:47 | 2023-10-08
04:43 | 2023-10-08
04:40 | 2023-10-08
04:39 | 2023-10-08
04:39 | 2023-10-08
04:19 | 2023-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24