Advertisement

أخبار عاجلة

تعرض 6 مبان في مستوطنة سديروت لإصابات مباشرة جراء صواريخ أطلقتها حركة "حماس" (الحدث)

Lebanon 24
08-10-2023 | 04:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الجزيرة" نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيلية: 4 جرحى بينهم حالة حرجة حصيلة سقوط صواريخ من غزة على سديروت
lebanon 24
08/10/2023 16:26:03 Lebanon 24 Lebanon 24
"لا تقتلوني".. فيديو يوثق لحظة اختطاف شابة على أيدي عناصر حركة حماس
lebanon 24
08/10/2023 16:26:03 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين جراء هجوم "حماس"
lebanon 24
08/10/2023 16:26:03 Lebanon 24 Lebanon 24
"حماس" تسيطر على 3 بلدات.. وتحتجز 50 رهينة بمستوطنة قرب غزة
lebanon 24
08/10/2023 16:26:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2023-10-08
09:19 | 2023-10-08
09:16 | 2023-10-08
09:10 | 2023-10-08
09:04 | 2023-10-08
09:00 | 2023-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24