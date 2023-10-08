"لبنان24": غياب أيّ نشاط لجيش العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة المطلة المقابلة لبلدة كفركلا وغياب المزارعين الاسرائيليين في المستعمرة وملازمتهم الملاجىء

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