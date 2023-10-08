أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام: تمكنا خلال الساعات الماضية من استبدال بعض القوات بمواقع القتال بقوات أخرى وأسندنا مجاهدينا في سديروت من خلال قصفها بمئة صاروخ

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