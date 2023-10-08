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بيانات ملاحية: إلغاء نحو 300 رحلة مرتبطة بمطار بن غوريون على خلفية الأوضاع في إسرائيل (الجزيرة)

Lebanon 24
08-10-2023 | 05:46
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