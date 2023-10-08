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أخبار عاجلة
توقف حركة العبور بين مصر وإسرائيل عبر معبر العوجا (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
08-10-2023
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05:50
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