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كتائب القسام: مقاتلو الكوماندوز كبدوا العدو خسائر بالأرواح على شواطئ عسقلان وعدد منهم يواصل القتال حتى اللحظة (الجزيرة)

Lebanon 24
08-10-2023 | 06:00
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