Advertisement

أخبار عاجلة

المغرب يدعو إلى عقد اجتماع وزاري طارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث تدهور الأوضاع في غزة (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
08-10-2023 | 06:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أمين عام الجامعة العربية: خالص التعازي لأسر ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب (سكاي نيوز)
lebanon 24
08/10/2023 16:29:04 Lebanon 24 Lebanon 24
خارجية فلسطين تطلب عقد اجتماع طارئ لـ"الجامعة العربية"
lebanon 24
08/10/2023 16:29:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الصيني يقول في اجتماع مع الرئيس السوري إن الصين تدعم سوريا في تحسين العلاقات مع باقي الدول العربية (سكاي نيوز)
lebanon 24
08/10/2023 16:29:04 Lebanon 24 Lebanon 24
أكثر من ألف قتيل جراء زلزال المغرب وفرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث عن ناجين (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
08/10/2023 16:29:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:28 | 2023-10-08
09:20 | 2023-10-08
09:19 | 2023-10-08
09:16 | 2023-10-08
09:10 | 2023-10-08
09:04 | 2023-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24