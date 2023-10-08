Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي يطلب من سكان حي الدرج في غزة مغادرته استعدادا لقصفه (العربية)

Lebanon 24
08-10-2023 | 06:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الناطق باسم الجيش الإسرائيلي يدعو سكان مستوطنات غلاف غزة للبقاء في الملاجئ (العربية)
lebanon 24
08/10/2023 16:30:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يقول إنه أحبط توغل العشرات عبر 5 زوارق بعد قصفها على شاطئ زيكيم (العربية)
lebanon 24
08/10/2023 16:30:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: لا يوجد تهديد وشيك الآن عند الجبهة الشمالية مع لبنان (العربية)
lebanon 24
08/10/2023 16:30:09 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: الأولوية بالنسبة لنا إخلاء جميع سكان المناطق القريبة من قطاع غزة
lebanon 24
08/10/2023 16:30:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:28 | 2023-10-08
09:20 | 2023-10-08
09:19 | 2023-10-08
09:16 | 2023-10-08
09:10 | 2023-10-08
09:04 | 2023-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24