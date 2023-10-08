رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله هاشم صفي الدين: المقاومة ارسلت صباح اليوم تحية الى المقاومين الفلسطينيين ونقول ان هذه الرسالة يجب ان يتمعن بها الاسرائيلي جيدا

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