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رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله هاشم صفي الدين: المقاومة ارسلت صباح اليوم تحية الى المقاومين الفلسطينيين ونقول ان هذه الرسالة يجب ان يتمعن بها الاسرائيلي جيدا

Lebanon 24
08-10-2023 | 06:56
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